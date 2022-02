Tal como já é habitual, o "The Voice Global" destacou as melhores "Provas Cegas" de janeiro. No vídeo partilhado pela produção global do programa de talentos, estão reunidas atuações de concorrentes de todo o mundo.

Ty & Eddie, do "The Voice Generations Australia", são os protagonistas do vídeo de janeiro. No palco do programa de talentos, a dupla interpretou o tema "Go Your Own Way", dos Fleetwood Mac.

O top 10 do "The Voice Global" destaca ainda atuações de concorrentes da Noruega, Lituânia, Ucrânia, Bélgica ou da Mongólia

Veja aqui o vídeo.