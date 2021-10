Lika foi uma das protagonistas da segunda ronda de "Provas Cegas" de "The Voice Portugal". Na emissão do passado domingo, 24 de outubro, a jovem do Cazaquistão conquistou os mentores com uma versão do tema "Come As You Are", dos Nirvana.

Depois de ouvir os elogios de Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra, a concorrente escolheu a equipa de Marisa Liz.

"Do Cazaquistão para o palco do 'The Voice Portugal', a Lika arrebatou os corações dos mentores e segue para a próxima fase na equipa da Marisa Liz", resumiu a produção do programa.

Veja a atuação:

"Lika tem 31 anos e vem de Alfornelos. Cantora, natural do Cazaquistão. Toca guitarra acústica e elétrica. Há 20 anos que está no mundo da música. Já deu muitos concertos, em banda e sozinha, tanto em Portugal como no Cazaquistão. Lançou o primeiro álbum 'Back to Zero' em dezembro de 2019", adianta a produção do "The Voice Portugal".