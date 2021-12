A primeira gala em direto do "The Voice Portugal" foi para o ar este domingo, dia 26 de dezembro, na RTP1. "Este domingo assistimos à primeira Gala em direto e o palco mais famoso do país esteve ao rubro! Atuações surpreendentes e difíceis decisões marcaram uma noite inesquecível", resume a produção.

Na emissão, Lusitana, concorrente da equipa de Diogo Piçarra, de interpretou "Someone Like You", de Adele. Apesar dos elogios, a jovem não conseguiu passar para a próxima fase do programa de talentos.

Veja aqui o vídeo.

Diogo Piçarra segue para a próxima Gala com a dupla Aliança Velha, votada pelo público, e Edmundo Inácio, escolha do mentor. A equipa de Marisa Liz segue agora com João Neves, escolhido pelo público, e com Miguel Dias, escolha da mentora.

Já António Zambujo continua em competição com Beatriz Cepeda, escolha do público, e com Rodrigo Lourenço, salvo pelo mentor. A equipa de Aurea conta agora com Rui Pedro, pelos votos do público, e com Mariana Rocha, escolhida pela mentora.