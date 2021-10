Na emissão do passado domingo, dia 24 de outubro, do "The Voice Portugal", da RTP1, Diogo Piçarra pregou uma partida a Aurea, António Zambujo e Marisa Liz.

Ao entrar em palco, o músico simulou que caia e assustou os colegas. "É tão palhaçinho", atirou Marisa Liz.

"Esperamos que a tua segunda-feira seja tão animada como o mentor Diogo Piçarra", escreveu a produção do programa de talentos nas redes sociais.

Veja o vídeo: