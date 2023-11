No arranque da gala em direto deste domingo, dia 19 de novembro, do "The Voice Portugal", os mentores recordaram Sara Tavares.

No palco do programa de talentos, Sara Correia, Sónia Tavares, António Zambujo e Fernando Daniel interpretaram o tema "Chamar a Música".

Durante a atuação, Catarina Furtado não escondeu a emoção - Sara Tavares tornou-se conhecida do grande público quando venceu "Chuva de Estrelas", em 1994, programa da SIC conduzido pela apresentadora.

"Não tenho palavras. Só memórias. As melhores. A Sara. A Sara. Tão única. Tão completa. Tão cedo", escreveu a apresentadora nas redes sociais, antes do arranque da emissão.

"As lágrimas que me correm são de um amor eterno. Ouçam-na. A sua música. As suas palavras. A sua doçura. Guardem o seu mistério. Para sempre, Sara", acrescentou.

Sara Tavares morreu ao final da tarde deste domingo aos 45 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro, confirmou fonte da família à Agência Lusa. A cantora tinha sido diagnosticada com um tumor no cérebro há mais de uma década.

A cantora soma duas décadas de carreira na música portuguesa de raiz africana e multiplicou-se em projetos e colaborações paralelas com outros artistas, como Capicua e Branko.

Sara Tavares nasceu em Lisboa, em 1978 e tinha ascendência cabo-verdiana. A cantora tornou-se conhecida do grande público quando venceu o programa da SIC "Chuva de Estrelas" em 1994 com uma interpretação de Whitney Houston. Tinha apenas 15 anos quando venceu o concurso.

No mesmo ano, venceu o Festival RTP da Canção com “Chamar a Música”, de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira. Na Eurovisão conseguiria alcançar o oitavo lugar com o tema.

Em 1996 estreou-se discograficamente com “Sara Tavares & Shout!”. Cantou em 1999 o tema "Solta-se o Beijo" da Ala dos Namorados.

Em 1999 editou o álbum “Mi Ma Bô”, no qual propunha uma sonoridade de fusão afro-pop-soul. O disco foi gravado em França e produzido pelo franco-congolês Lokua Kanza, tendo vendido em Portugal um número de cópias que lhe valeu o galardão de Disco de Ouro.

“Balancê” é o título do terceiro álbum e tornou-se no seu cartão-de-visita internacional, tendo Sara Tavares sido nomeada como Artista Revelação as prémios BBC Radio 3 World Music, em 2007. Em Portugal, as vendas e “Balancê” valeram-lhe um Disco de Platina.

Em 2008 editou o DVD “Alive in Lisbon” e em 2011 Sara Tavares, depois de ter ultrapassado problemas de saúde que a forçaram a interromper a carreira, recebeu Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards e colaborou em estúdio com vários artistas, nomeadamente os Buraka Som Sistema.

Em 2009, a artista viu-se obrigada a fazer uma pausa na sua carreira quando foi diagnosticada com um tumor no cérebro.

Em 2012, deu continuidade à digressão internacional “Xinti”, título do álbum editado em 2009, e que lhe valeu o Prémio Carreira do África Festival 2012, na Alemanha.

Em 2017 lançou o seu quinto e último álbum, "Fitxadu", que significa em crioulo cabo-verdiano “fechado”.

Sara Tavares tinha lançado em setembro o single "Kurtido", mas encontrava-se afastada dos palcos.