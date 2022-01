Francisca Rocha é uma das protagonistas da atual edição de "The Voice Portugal", da RTP1. Este domingo, dia 2 de janeiro, a concorrente da equipa de Diogo Piçarra interpretou o tema "Eu sei", de Sara Tavares.

Tal como na semana anterior, os nervosos atrapalharam a jovem participante do programa de talentos. "É ridículo, é ridículo. Eu começo a cantar e desaparece", confessou a concorrente no final da atuação. "Não precisas dessas coisas para nada. (...) Não é ridículo. Se as sentes, é por algum motivo. Não precisas porque és incrível", frisou Aurea.

"Esta é a segunda vez que te custa muito entrar em palco e que passas o dia inteiro nervosa para saber se queres cantar ou não. Acho que há uma coisa que podes fazer e que te vai tirar daí: nós não levarmos demasiado a sério", aconselhou Marisa Liz.

"O problema é os sapatos, ela começa com os sapatos e vai tirando ao longo da música os sapatos. (…) A Francisca é o meu diamante. (…) tu não tens noção miúda, está lá tudo", rematou Diogo Piçarra, mentor de Francisca Rocha.

Veja aqui a atuação.