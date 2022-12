A "Prova Cega" de Bibash Upreti no "The Voice Portugal" foi considerada uma das melhores de 2022 pela produção mundial do programa de talentos. No palco, o cantor interpretou o tema "Tennessee Whiskey" e conquistou Carolina Deslandes, Marisa Liz, Dino D'Santiago e Diogo Piçarra.

"As melhores 'Provas Cegas' de 2022 no 'The Voice'", destaca a produção no vídeo publicado no Youtube.

Além da atuação de Bibash Upreti no "The Voice Portugal", o top destaca atuações de concorrentes de Espanha, Estados Unidos, Bélgica, Chile, Alemanha ou Argentina.

Veja aqui o vídeo.