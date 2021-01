A décima temporada de "The Walking Dead" vai contar com seis episódios extra, que se estreiam a partir de fevereiro. O primeiro teaser das novas cenas foi revelado esta semana.

Segundo a sinopse, os protagonistas vão tentar recuperar depois da destruição dos Whisperers. "Os anos de luta pesam à medida que os traumas passados ​​vêm à tona, expondo os seus lados mais vulneráveis", revela a produção da série.

Veja o vídeo:

A conclusão de "The Walking Dead", que está no ar desde 2010, vai ser feita em várias partes. Primeiro os seis episódios extra, contabilizados na temporada 10, depois 12 episódios da parte I da temporada 11 e, em 2022, os 12 episódios finais.

"A temporada [11] em duas partes tem a ver com programação", disse Angela Kang, explicando que este empacotamento mudou as expectativas da equipa, que vai filmar e produzir os episódios de seguida em vez de fazer uma paragem para escrever, como acontece habitualmente entre temporadas.

"Estamos a trabalhar para contar uma excelente história nos 30 episódios que nos faltam", frisou Angela Kang.

A showrunner vai depois regressar, em 2023, para liderar o spin-off que continuará a seguir as histórias de Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride).

O universo pós-apocalítico também será expandido com uma série de antologia, "Tales of the Walking Dead", que está a ser criada pelo responsável de conteúdo Scott M. Gimple.

O universo conta ainda com a série "Fear the Walking Dead", que vai para a sexta temporada, e com a nova "The Walking Dead: World Beyond".