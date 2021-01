Na sua conta no Twitter, a produção de "The Walking Dead" partilhou um texto contra a homofobia, pedindo que aos fãs que discriminam a comunidade LGBTQ+ deixem de seguir a série.

"Olá, olá. Se as personagens LGBTQ+ na televisão (ou em qualquer lugar) te fazem sentir desconfortável ou irritado, por favor, deixa de nos seguir", frisou a produção da série nas redes sociais, sublinhando que na comunidade de fãs de "The Walking Dead" não há espaço para o ódio nem para a descriminação.

Em reação ao tweet da equipa da série, Jelani Alladin, ator de "The Walking Dead: World Beyond", agradeceu o posicionamento. No spin-off, o ator veste a pele de Will, par romântico de Felix, e a relação entre o casal tem sido algo de ataques homofóbicos nas redes sociais.