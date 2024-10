Jason Segel e Harrison Ford vão continuar a fazer terapia: a Apple TV+ renovou a série de comédia "Terapia Sem Filtros" ("Shrinking", no título original) para uma terceira temporada.

A notícia foi dada durante a participação da equipa num debate na Comic Con de Nova Iorque na quinta-feira centrado na estreia da segunda temporada.

Os dois primeiros episódios foram lançados a 16 de outubro e os restantes dez chegam todas as quartas-feiras até 25 de dezembro.

Com Jason Segel como protagonista e ainda criador, co-argumentista e produtor executivo, a comédia centra-se num psicólogo em luto após a morte da esposa, Jimmy Laird, que decide ignorar toda a aprendizagem e a ética e começar a dizer aos pacientes tudo o que pensa, sem filtros.

Isto provoca um tumulto e grandes mudanças na vida das outras pessoas e na sua, destaca o serviço de streaming.

Bill Lawrence, outro criador da série, disse à revista The Hollywood Reporter, que a proposta original apresentada à Apple foi para três temporadas, mas indicou que, afinal, isso pode mudar.

"Andei a conversar com os meus grandes parceiros da Apple. Se quiserem continuar a fazer 'Shrinking', estaria completamente disponível", partilhou.

"Só acho que, a história da personagem de Jason Segel, a esposa do Jimmy a morrer e a lidar e superar isso... se após seis anos se continua a dizer 'Ainda estou triste com aquela coisa que aconteceu há cinco anos', eu fico do género, ‘Muito bem, temos de contar uma nova história’”.

