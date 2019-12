Para além de Henry Cavill ("Missão Impossível - Fallout", "Liga da Justiça"), Anya Chalotra ("The ABC Murders", "Wanderlust") e Freya Allan ("A Guerra dos Mundos", "Into The Badlands"), fazem também parte do elenco Jodhi May ("A Guerra dos Tronos", "Genius") como Calanthe, MyAnna Buring ("Ripper Street", "Kill List") como Tissaia ou Lars Mikkelsen ("House of Cards", "Sherlock") como Stregobor, entre outros.

Para assinalar a estreia da série em Portugal, a Netflix vai também abrir este sábado um bar dedicado ao universo de "The Witcher no Cais do Sodré, que poderá ser visitado até 2 de janeiro de 2020.

"O The Witcher Bar irá transportar os convidados para outro mundo através de um Potion Bar e um bardo inspirados pela série, e uma equipa vestida a rigor que fará as honras da casa, assim como truques de magia, jogos de mesa e até leitura de contos, tudo isto complementado por um grupo de atores para assegurar que a experiência é tão realista quanto possível, naquela que será uma oportunidade única para conhecer melhor a saga e entrar no espírito de Geralt, Yennefer e Ciri", explicou o serviço de streaming em comunicado.

"The Witcher" chega à Netflix esta sexta-feira, 20 de dezembro.

O SAPO Mag viajou a convite da Netflix Portugal.