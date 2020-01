John Legend vai ser um dos convidados especiais da segunda metade da quarta temporada de "This Is Us". Os novos episódios estreiam no dia 14 de janeiro nos Estados Unidos - em Portugal, a data de estreia ainda não foi anunciada.

A notícia foi confirmada durante um intervalo da cerimónia dos Globos de Ouro, através de um pequeno teaser de promoção da nova temporada da série.

Para já, a produção de "This Is Us" ainda não revelou qual será o papel que o cantor irá interpretar.

Omar Epps, Marsha Stephanie Blake, Tim Matheson e Timothy Omundson também vão participar na segunda metade da quarta temporada de "This Is Us".