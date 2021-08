Os momentos e conversas hilariantes entre as personagens de "Pôr do Sol", da RTP1, somam centenas de partilhas nas redes sociais. Desde a sua estreia, a nova mininovela tem conquistado os espectadores e tem-se destacado entre os assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Durante o fim de semana, uma nova cena de "Pôr do Sol" conquistou os espectadores.

"Desculpa não ter ido salvar-te, mas tive de ir dar de comer aos porcos", lamenta Lourenço, personagem de Diogo Amaral. "Lourenço, os porcos são meus. No fundo, é como se estivesses perto de mim", responde a personagem interpretada por Gabriela Barros.

Veja a imagem: