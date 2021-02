"Todos os Meus Amigos Estão Mortos" é uma das primeiras estreias de fevereiro da Netflix. O filme polaco estreia-se esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, e é descrito como "obsceno, cínico e irreverente".

A comédia acompanha um grupo de amigos, que "numa festa de passagem de ano vive um turbilhão de acontecimentos que irá deixar segredos expostos e corações partidos e terminará de forma chocante". "Tudo pode acontecer na Passagem de Ano, especialmente quando relações confusas e tensões emocionais se misturam com drogas e sexo perigoso. É exatamente com isto que dois detetives se deparam quando entram numa casa dos subúrbios repleta de cadáveres no Dia de Ano Novo e são incapazes de determinar a causa do massacre", adianta a Netflix.

"Ao regredirmos um dia, encontramos jovens de várias idades que decidem divertir-se na Passagem de Ano. Entre estes estão a espiritual Anastazja e o seu parceiro Dżordan, que sonha ser rapper. Durante a festa, conhecem Gloria, uma mulher de 40 anos que não se enquadra no ambiente e está acompanhada pelo muito mais novo e eternamente envergonhado Paweł. Daniel também tem grandes planos para as doze badaladas — quer pedir em casamento Andżelika, a sua namorada. Todos são observados por Filip, que luta contra a dependência e está fechado para o mundo", resume o serviço de streaming.