"Realeza" chegou no dia 9 de maio à Netflix e rapidamente conquistou os espectadores. No fim de semana de estreia, a série indiana chegou ao primeiro lugar do top diário do serviço em 25 países, incluindo Portugal.

A primeira temporada conta com oito episódios e segue um "príncipe das festa" e uma "talentosa CEO". "Quando Aviraaj Singh, o príncipe das festas e jogador de polo, herdeiro do trono de Morpur, conhece a equilibrada e talentosa CEO Sophia Kanmani Shekhar, os insultos e faíscas voam por todo o lado. Mas relutantemente os dois acabam por ficar juntos para salvar a família disfuncional do príncipe da ruína financeira e a startup de turismo de luxo dela na Índia das cobranças dos bancos de investimento", resume a Netflix

"Dois mundos, um da aristocracia em declínio e o outro do capitalismo selvagem, convergem e geram um turbilhão de ambições em conflito, resultando num romance ardente e em momentos 'Insta' modernos de grandes tendências da moda", adianta o serviço de streaming, acrescentando que “Realeza” é uma "comédia romântica leve, que mostra a vida cheia de glamour do palácio real".