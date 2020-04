Durante o reality show, os concorrentes nem beijos podem trocar, frisa a produção: "Nada de beijos, carícias e nem mesmo autossatisfação de qualquer tipo. Com cada deslize, o valor do prémio diminui". Durante o programa, sempre que um concorrente quebrar as regras, será descontado um valor ao prémio final - um beijo, por exemplo, vale três mil dólares.

Ao longo do programa, os concorrentes recebem indicações de Lana, uma assistente virtual que controla tudo o que se passa dentro do reality show. A par da "dona da casa", "Too Hot to Handle" conta com uma narradora divertida, a comediante Desiree Burch.

Veja o trailer:

Em Portugal, durante o fim de semana o reality show foi um dos temas mais comentados no Twitter. Francesca Farago, Kori Sampson, Rhonda Paul e Haley Cureton foram alguns dos concorrentes que mais conquistaram os espectadores.

"Nesta zona de luxo interdita a enrolanços, conseguirão estes solteiros e estas solteiras criar ligações mais profundas e significativas? Ou será a tentação demasiado escaldante para aguentar?", questiona a Netflix.