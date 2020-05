"É um bom programa para ver durante este confinamento, para ver sítios onde não podemos ir agora", defende Chris Harris, lembrando que a nova temporada viagem pelo "deserto Etíope, pela floresta de Bornéu, pelas montanhas da Islândia e pelo Reino Unido".

"É uma ótima série para ver em família. Acho que é entretenimento bom: é fascinante ver porque tem uma produção incrível. E é perfeito para o momento que estamos a viver", defende o apresentador.

"Tivemos a sorte de ver alguns locais incríveis, mas, na maior parte das vezes, não conseguimos ficar lá tempo suficiente para aproveitar", lamentam.

Ao SAPO Mag, os dois apresentadores confessam ainda que participar em "Top Gear" é como um sonho, já que são fãs do formato "desde sempre". "Vejo 'Top Gear' desde criança", assume Paddy McGuiness.

Na conversa, Paddy McGuiness recordou ainda o casting para entrar na série. "Não sei como foi com o Chris, como aconteceu com ele. Mas não foi fácil", conta, acrescentando que no final tudo correu bem. "Foi um processo longo porque havia muita gente a tentar conquistar este lugar", lembra o colega.

"É uma grande pressão fazer parte da série pela sua popularidade. Por exemplo, quando chegamos à Etiópia ou ao Bornéu... nos aeroportos, fomos recebidos por pessoas com brindes ou caixas de chocolates", recordam na entrevista ao SAPO Mag. "É mesmo uma grande, grande série. Sentimos sempre pressão porque é uma série muito adorada, em todo o mundo. 'Top Gear' é uma grande marca, com milhões de espectadores", acrescentam.

Carolina Godayol, Diretora Geral do The History Channel Iberia, frisa, em comunicado, que "o posicionamento do BLAZE enquanto canal disruptivo, que desafia o convencional, tem vindo a investir fortemente na programação dedicada ao mundo do motor". "Por isso mesmo, este ano, decidimos apostar na série de automóveis mais aclamada e bem-sucedida do mundo. O seu legado de apresentadores brilhantes e carros levados ao limite faz do 'Top Gear' um verdadeiro fenómeno do entretenimento automobilístico que faz todo o sentido morar no BLAZE", defende.