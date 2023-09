"O chefe do Governo vai responder a um conjunto de perguntas feitas a partir da plateia por um grupo de cidadãos selecionados pela GfK e representativos de diferentes estratos sociais e profissões, diferentes idades e zonas do país. A este grupo de cidadãos juntam-se alunos e professores da Nova SBE de onde esta Edição Especial será feita em direto", adianta o canal em comunicado.

Antes da estreia de "Town Hall", o primeiro ministro vai ser entrevistado no "Jornal Nacional", da TVI. "Na primeira grande entrevista do novo ano político, António Costa será confrontado com os temas que estão na ordem do dia que vão do arranque do ano escolar, aos problemas na habitação e ao novo modelo para o Serviço Nacional de Saúde", resume a estação.

O mesmo modelo será seguido na semana seguinte. Na terça-feira, dia 26 de setembro, o entrevistado será Luís Montenegro.

Com estas duas entrevistas a TVI e a CNN Portugal, de acordo com Nuno Santos, "marcam a agenda, mostrando força e o apelo da nossa informação que é também uma tribuna para os portugueses comuns". Para o diretor de informação estas são "duas das várias iniciativas em que estamos a trabalhar até ao fim do ano e já para 2024".