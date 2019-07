A RTP1 transmite esta sexta-feira, dia 19 de julho, a Corrida de Touros na Nazaré. A corrida de touros, na Praça de Touros da Nazaré, poderá ser acompanhada a partir das 22h35.

"Transmissão da corrida de touros a partir da Praça de Touros da Nazaré, com comentários de José Mata Cáceres, Vasco Lucas e reportagens a cargo de Tiago Góes Ferreira. Frente aos touros da ganadaria Pinto Barreiros, vão estar em praça os cavaleiros, António Telles, Filipe Gonçalves e Luís Rouxinol Jr. As pegas ficarão a cargo dos Forcados de Vila Franca de Xira e Aposento da Moita", explica a RTP1 no site.

Nas redes sociais, alguns telespectadores têm criticado a transmissão de corridas de touros na estação pública. A Plataforma Nacional para a abolição das touradas, "Basta Touradas", lançou um repto para que seja assinada uma petição para ser apresentada à Direção de Programas da RTP.

Apesar das críticas, há quem elogie a escolha do canal.

Leia alguns dos comentários: