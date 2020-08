Inês Castel-Branco está de regresso à TVI para integrar o elenco da próxima produção do canal. A atriz, que começou a sua carreira na TVI em 2001 com a série "Super Pai", esteve esta segunda-feira, dia 17 de agosto, no "Você na TV".

"Sinto mesmo que já não sou nova, não quer dizer que seja velha... já faço de mãe de adolescentes nas novelas. Já tenho rugas, já sou mais velha. E, ao mesmo tempo, foi isso que me trouxe a falta de medo no início dos projetos, de 'borla lá eu consigo'. Por outro lado, não consigo ver-me como uma referência", frisou em entrevista a Maria Botelho Moniz.

Na TVI, a atriz participou em várias novelas, bem como na série "Morangos com Açúcar". Segundo o canal, Inês Castel-Branco vai agora protagonizar a próxima novela da TVI. "Inês Castel-Branco vai integrar também, num futuro próximo, outros projetos de ficção que fazem parte de uma estratégia da estação de diversificação de géneros, entre telefilmes, séries ou mini séries", explica a estação de Queluz de Baixo.

"Volto à TVI com uma personagem super interessante e num modelo de trabalho que me dará liberdade para fazer outros projetos. Que mais podia querer nesta fase da minha carreira?", frisou a atriz em comunicado.

"É com imensa satisfação que vejo a chegada da Inês à TVI. Ela, além de uma excelente atriz, tem uma versatilidade que se adequa à nossa visão de futuro, relativamente à produção de ficção no Grupo Media Capital. Na TVI, temos um caminho traçado para a Inês e tenho a certeza que será um caminho de sucessos", afirmou o diretor geral da estação, Nuno Santos.