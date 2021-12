Nas redes sociais, Quintino Aires revelou que foi convidado para participar na nova edição do "Big Brother Famosos", da TVI.

"Esta é a cara com que fiquei quando esta semana me ligaram da Endemol a convidar para integrar o ‘BB Famosos'. LOL", escreveu o antigo comentador do reality show na sua conta no Instagram.

"O ser humano tem uma capacidade infinita de surpreender", acrescentou.

A TVI anunciou que vai apostar numa nova edição de "Big Brother Famosos". A versão do reality show com caras conhecidas estreia-se no próximo ano.