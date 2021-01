"Cristina CoMvida", o novo programa de Cristina Ferreira na TVI, vai estrear-se nos próximos meses, ainda no primeiro trimestre de 2021. No documento de apresentação do talk show aos anunciantes, o canal sublinha que "os finais de tarde nunca mais serão as mesmos", prometendo "um formato inovador e arrojado onde a ficção se cruza com a realidade".

Os preparativos para o novo programa já arrancaram. "Hoje foi um dia tão intenso que nem sei como consegui fazer tudo. Mas deixem-me salientar três coisas: a apresentação do 'Esta Manhã', os ensaios do 'All Together Now' e a construção do 'Cristina CoMvida'. Podia ser mais tranquilo mas não seria a mesma coisa", contou Cristina Ferreira na sua conta no Instagram no final desta terça-feira, dia 26 de janeiro.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, o cenário do programa vai contar com várias divisões de uma casa - cozinha, casa de banho, quarta, sala de estar, sala multiusos e zona exterior. "O programa apresenta um cenário vivo, ou seja, irá mostrar o ambiente que se vive no exterior. Caso chova, os telespectadores irão ver chuva nas janelas da sala. Se estiver a escurecer, o público irá aperceber-se da luz a esbater-se e o sol a desaparecer", acrescenta a TVI.

Já segundo a TV Mais, a nova 'casa' contará com dois andares e uma piscina na zona exterior. "Já o exterior será verdadeiramente surpreendente: um jardim, uma hora vertical, um churrasco e, se tudo correr como planeado, uma piscina", revelou uma fonte à revista.