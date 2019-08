A TVI está empenhada em recuperar a liderança das audiências e um dos trunfos poderá ser Fernando Mendes. Ao Correio da Manhã, o apresentador de "O Preço Certo" confirmou que já foi contactado pela estação de Queluz de Baixo.

"É verdade que me contactaram, mas não vou comentar mais nada. Peço desculpa", disse Fernando Mendes ao jornal. O apresentador está na RTP1 há mais de 15 anos e, segundo o Observador, recebe cerca de 15 mil euros por mês.

Ao Correio da Manhã, uma fonte do canal confirmou ainda que Fernando Mendes é "a principal aposta" do canal.

No final de julho, a Media Capital confirmou em comunicado uma reestruturação na direção da TVI. Bruno Santos, até então Diretor Geral de Antena e Programas, saiu do canal, pondo fim à sua relação com o grupo. A direação de programa está agora nas mãos de Felipa Garnel.

Durante a Festa de Verão da TVI, a nova responsável pela programação do canal frisou que há "decisões a tomar". "A TVI não pode estar em segundo lugar. O segundo lugar não é o lugar da TVI", frisou Felipa Garnel em declarações ao site Selfie, da TVI.