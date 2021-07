A TVI está a preparar a nova edição de "Big Brother" e tem partilhado algumas pistas nas redes sociais. Esta semana, a estação de Queluz de Baixo anunciou que José, reformado de 66 anos, será um dos concorrentes que vai entrar na 'casa mais vigiada do país'.

"Nunca é tarde para entrar numa aventura como o 'Big Brother'", confessa o futuro participante do reality show.

Nas redes sociais, a TVI lembrou também que as inscrições para a nova edição ainda se encontram abertas. "É reformado e gostava de viver a aventura da sua vida? As inscrições continuam abertas. O 'Big Brother' está à sua espera", frisou o canal na sua conta no Instagram.

"Uma nova casa, construída de raiz, novas regras de jogo, provas e desafios que vão testar as capacidades e resiliência dos novos concorrentes, mas as novidades não ficam por aqui", revela a TVI em comunicado.

As inscrições para o novo "Big Brother" estão abertas - veja aqui. "Se gosta de novas experiências e viver desafios radicais, aproveite esta oportunidade e participe no casting para o programa de maior sucesso das últimas décadas em Portugal", desafia o canal.