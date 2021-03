Desmentido oficial sobre interesse na contratação de Marco Paulo

Face a um conjunto de notícias veiculadas em diversos Órgãos de Comunicação Social com informação falsa sobre um eventual interesse da TVI na contratação do cantor Marco Paulo, cumpre esclarecer:

1 – É falso que o Presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira tenha estado presente em qualquer reunião ou almoço com o cantor Marco Paulo.

2 – Foi o cantor Marco Paulo que por sua iniciativa abordou a TVI no sentido de se disponibilizar para uma eventual colaboração com o canal e a seu pedido, que se realizarem reuniões com alguns dos responsáveis do Grupo.

3 – Não podemos deixar de manifestar a nossa estranheza, quando confrontados com fotografias públicas sobre esses momentos supostamente reservados, o que nos leva a crer, que por trás desta ação poderá existir uma tentativa tosca e grosseira de especulação sobre o valor de mercado de Marco Paulo, num momento de negociação do seu contrato que possa estar a ocorrer com outro canal televisivo.

4 – Desejamos muita sorte a Marco Paulo na sua carreira que merece de todos nós o maior respeito e reconhecimento, mas reafirmamos que não existe qualquer interesse, nem no presente, nem no futuro, da parte da TVI na sua contratação e eventual colaboração com o canal, evitando assim a continuidade de notícias meramente especulativas, lesivas e falsas.

Lisboa, 26 de março de 2021