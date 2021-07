Esta quarta-feira, dia 14 de julho, a TVI decidiu "trocar as voltas" ao espectadores. Depois de Cristina Ferreira ter ocupado o lugar de Cláudio Ramos e de Maria Botelho Moniz em "Dois às 10", durante a tarde, Nuno Eiró substituiu Manuel Luís Goucha.

O apresentador conduz a emissão especial de "Goucha" apenas durante a tarde esta quarta-feira.

"No dia em que a TVI lhe troca as voltas de manhã, à tarde e à noite, vamos-lhe contar a história do Renato, a quem a vida também lhe foi trocando as voltas", frisou Nuno Eiró no arranque do talk show das tardes da TVI.