Na emissão deste domingo, dia 5 de abril, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira recebeu João Cotrim de Figueiredo. A conversa entre o humorista e o deputado da Iniciativa Liberal chamou a atenção dos espectadores e foi o tema mais comentado no Twitter em Portugal.

Na noite deste domingo, a entrevista no programa da SIC liderou o top dos assuntos mais comentados na rede social. O vídeo da conversa entre Ricardo Araújo Pereira e João Cotrim de Figueiredo pode ser vista no site do canal - aqui.

No Twitter, vários espectadores partilharam segmentos da conversa e vários defenderam que se tratou de um "duelo".

Veja as reações: