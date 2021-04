"Um Estranho Caso de Culpa", adaptação do romance de Harlan Coben, é a próxima produção espanhola a estrear na Netflix. A minissérie "de roer as unhas" chega ao serviço de streaming a 30 de abril.

A primeira temporada da série segue Mat, que decide interromper uma luta e torna-se um assassino. "Certa noite, Mat tenta inocentemente interromper uma luta e acaba por ser acusado de homicídio. Nove anos mais tarde, está a tentar começar do zero com Olivia, a sua esposa", adianta a Netflix.

"Uma chamada chocante do telemóvel de Olivia durante uma viagem de negócios deixa Mat perturbado, levando-o a dar início a uma corrida frenética em busca da verdade. A sua inocência será novamente posta em causa, desta feita por Lorena, uma detetive que investiga um caso de suicídio", resume o serviço de streaming.

O primeiro trailer da série foi partilhado pela Netflix esta semana. "Ninguém escapa ao passado e Mateo, Olivia, Lorena e Aguilar terão de enfrentar as decisões que destruíram as suas vidas para sempre", resume a plataforma na legenda que acompanha o vídeo.

Veja o trailer: