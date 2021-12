Todos os anos, em novembro, as lojas John Lewis, do Reino Unido, lançam um anúncio televisivo dedicado ao Natal. Para os vídeos, a marca desafia artistas britânicos a criarem novos temas ou adaptarem canções dedicadas à quadra.

Este ano, Lola Young, de 20 anos, foi a cantora escolhida para criar uma versão de "Together in Electric Dreams", de Philip Oakey e Giorgio Moroder. Segundo o The Guardian, que cita dados da empresa William Hill, o tema do anúncio deverá chegar ao primeiro lugar do top de Natal do Reino Unico.

No vídeo, um menino conhece uma extraterrestre e acaba por nascer uma grande amizade.

Nas redes sociais, o vídeo tornou-se viral e soma centenas de partilhas.

Veja o vídeo: