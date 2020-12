"Um Natal Mágico com Mariah Carey" ("Mariah Carey’s Magical Christmas Special") chegou à Apple TV+ esta sexta-feira, dia 4 de dezembro. O especial conta com vários convidados, como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris.

"Chegou o especial de Natal exclusivo da superestrela global Mariah Carey. (...) A nova estreia apresenta a lendária artista ao lado de vários convidados surpresa numa viagem mágica para animar o Natal em todo o mundo. É um especial inovador que combina música, dança e animação numa história emocionante que promete juntar todos", frisa a Apple TV+ em nota enviada ao SAPO Mag.

No especial, o Polo Norte enfrenta uma grave crise e "há apenas uma pessoa que pode salvar o dia: a grande amiga do Pai Natal, Mariah Carey". "Combinando atuações musicais, dança e animação inovadora, a indiscutível Rainha do Natal entra em ação para criar uma celebração espetacular e que vai animar o mundo", frisa o serviço de streaming.

A 7 de dezembro, a Apple Music irá ainda lançar uma entrevista especial com Mariah Carey, conduzida por Zane Lowe. Já no dia 25, a artista vai conduzir um especial de seis horas na Apple Music Hits, a nova estação de rádio da Apple Music.