O primeiro episódio de "Rua das Flores" foi para o ar esta segunda-feira, dia 18 de abril, às 19h00, na TVI. A nova novela do canal de Queluz de Baixo conta com Ana Bola, José Pedro Gomes, Eduardo Madeira, Matilde Breyner, André Nunes, Patrícia Tavares, Carlos Cunha, Inês Faria, Sofia Grillo, David Carreira, Paula Neves e Paulo Futre no elenco.

Na estreia, os moradores da colorida rua ficaram assustados com um pequeno sismo. Ao longo do primeiro episódio foram apresentadas as principais personagens da história e surgiram os primeiros momentos de tensão entre os habitantes.

"Alguém vai andando pela Rua das Flores, onde vamos vendo os habitantes da rua. Percebemos que a pessoa é Tavares (Almeno Gonçalves). O mesmo olha em direção da casa de Tília (Ana Bola), que está à janela, com o seu baralho de cartas na mão a olhar para Tavares, que perde, de imediato, o sorriso e segue pela rua. Tília está a dar uma consulta a Estrelícia (Patrícia Tavares), quando começa a sentir tudo a tremer. Tília vai para lhe dizer que o tremer é devido a um terramoto, quando entra Rosa (Matilde Breyner ) desvairada para anunciar o mesmo", resume a TVI.

Já no pequeno hostel da rua, Constantino (António Melo) aproveita o tremor de terra para partir coisas para receber o dinheiro do seguro. Na loja de eletrodomésticos, Fernando (Carlos Cunha) tenta acalmar um casal de clientes que ficou muito nervoso com o sismo. Ao mesmo tempo, Dália (Inês Faria) tenta vender-lhes uma máquina de lavar roupa, simulando que está no "Preço Certo".

"Na pastelaria da rua, Futre (Paulo Futre) está sentado a uma mesa e André (Fábio Gil) está atrás do balcão. Frésia, de comando na mão, comenta um programa comovente na tv. Futre pede-lhe que mude de canal para a CNN para verem notícias do sismo", adianta a TVI.

