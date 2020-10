Os Urban Turtles ('Tartarugas Urbanas') conquistaram os jurados e os espectadores da edição britânica de "Got Talent". O grupo de dança do Reino Unido juntou várias coreografias para a primeira audição no programa de talentos.

"Uma audição inesquecível", frisou a produção "Britain's Got Talent 2020" nas redes sociais. No Twitter, os espectadores do programa também aplaudiram a prestação do grupo.

Com a atuação, os concorrentes conquistaram os quatro elementos do júri, passando à próxima fase do programa.

Em menos de 24 horas, o vídeo foi visto quase 100 mil vezes no Youtube.

Veja o vídeo: