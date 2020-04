Iury, 27 anos - Oliveira do Bairro

"Nasceu em Nova Jersey, EUA, e aos 6 anos de idade veio com os pais para Portugal. Estudou design e, posteriormente, desporto. Trabalhou como animadora turística durante 3 anos num hotel da Madeira. Atualmente, dedica-se ao ensino de desporto e fitness num ginásio em Oliveira do Bairro", avança a produção.

Diogo, 34 anos - Lisboa

"Trabalha na área do marketing digital, a partir da sua casa para o mundo. Avalia o sucesso do seu trabalho pelo tempo que ganha para desfrutar do que gosta, e não pelo dinheiro que recebe. Recentemente usou muito do seu tempo para estudar teatro, o que lhe deu muito gozo. Acredita nas energias, faz meditação e frequenta o ginásio. O seu ídolo é o Cristiano Ronaldo. Em casa é vegetariano, mas se alguém lhe servir carne, não recusa. Vive sozinho e não tem nenhum relacionamento 'fixo'. Diz que é um liberal ao nível dos relacionamentos e identifica-se com o rótulo 'moda sexual'. Acha-se bastante controlado, mas admite que não conhece os seus limites. Quer participar no Big Brother, entre outras razões, pela oportunidade de 'apadrinhar' a causa da 'saúde mental'. Defende que quem se sente bem transmite esse sentimento aos outros à sua volta", avança o canal.

Sónia, 27 anos - Vila Nova de Gaia

"Vendedora ambulante de bases de cortiça. Adora o que faz e garante que ninguém sai da banca sem comprar. Considera-se uma vendedora bem-disposta e animada. Há 9 anos que vive com o pai das suas duas filhas e mostra-se sempre muito apaixonada, usando sempre a expressão 'o meu Vítor'. Tem uma vida muito atarefada, mas não se queixa. Assegura ter o 'pavio muito curto' e não gosta de pessoas que se fazem de coitadinhas. Afirma que se se pretende pessoas reais ela é perfeita, porque mais real não há", revela a TVI.

Edmar, 27 anos - Londres

"Filho de emigrantes portugueses de Mirandela, nasceu e vive em Londres. Fala português com sotaque inglês. Define-se como um entertainer. Gosta de cantar, dançar e escrever letras de músicas. Estudou Media (Comunicação) e trabalha como Gerente/animador de eventos em Londres. Adora o que faz, mas admite que quer experimentar a vida em Portugal porque a capital inglesa está muito “boring” (aborrecida). É vegetariano, e no que diz respeito a relacionamentos, tem um namorado. Assume-se como profundamente cosmopolita. Diz que é fã da Kim Kardashian, mas o seu ídolo é ele próprio. Defende que as pessoas devem mostrar-se exatamente como são. Participa porque acredita que Portugal se vai apaixonar pela sua personalidade e oferecer-lhe um emprego que lhe permita, finalmente, mudar-se para o nosso país", revela a produção do reality show.

Daniel Guerreiro, 28 anos - Palmela

"Apresenta-se com hipnoterapeuta, hipnotista, mentalista e formador nas áreas da hipnose, linguagem corporal e desenvolvimento pessoal. Diz ser a única pessoa que faz hipnose de palco em Portugal. Há alguns anos abandonou o seu trabalho na área da restauração e decidiu dedicar-se à hipnose, a sua paixão. Dá consultas, formação e faz espetáculos de hipnose. Adora experiências sociais e considera que um hipnotista dentro da casa do BB pode ser uma grande mais-valia em termos de entretenimento. Não gosta que mastiguem ao seu lado e diz que o seu limite seria comer polvo, que odeia", avança a TVI.

Ana Catharina, 29 anos - Lisboa

"Nasceu no Brasil e tem dupla nacionalidade porque o seu bisavô era de Mirandela. Estudou no Rio de Janeiro onde viveu até aos 16 anos. Ávida de experiências, iniciou 4 cursos universitários, mas não concluiu um. Já viveu na India, Irlanda e destaca como melhor momento da vida a altura em que viveu com monges numa floresta da Tailândia. A Catharina é terapeuta de reiki, instrutora de yoga e já fez trabalhos como modelo e atriz. Vegana convicta, medita e pratica yoga diariamente. Firme nas suas convicções garante que não vai ceder aos seus princípios vegan dentro da casa do Big Brother pelo grupo. Solteira, conta ter sido trocada pela Madonna por ter namorado com Jesus Luz antes do bailarino ter conhecido a rainha do pop", conta a TVI.

Sandrina, 21 anos - Moura

"A Sandrina vive com os pais em Moura. É filha de pai cigano e foi contra a vontade do pai que Sandrina foi para Lisboa com 17 anos para tirar o curso de cabeleireira. Atualmente tem o seu salão de cabeleireiro em Moura e diz ter muitas clientes por ser nova e bem-disposta. Diz ser muito distraída e emotiva. O seu maior ídolo é o Ricardo Quaresma porque compreende muito bem o que ele sente. Afirma querer acabar com o preconceito contra os ciganos", revela o canal.

Soraia, 27 anos - Londres

"Nasceu no Seixal onde viveu com a mãe e irmão. Depois de concluir o ensino secundário decidiu tirar o curso de Ciência Política, no entanto, acabou por desistir para se dedicar ao seu sonho de ser apresentadora de televisão. Assim, há cerca de 5 anos, mudou-se para Londres para se formar na área do Jornalismo. Estudava e trabalhava como assistente de loja para se sustentar. Recentemente assumiu o cargo de professora assistente em ensino especial em Londres. A Soraia é muito ligada à mãe e ao irmão de 24 anos diagnosticado com autismo com síndrome de Asperger. Solteira, com 'instagram crushes', afirma que os “homens querem tudo demasiado rápido”. Comunicativa, educada e extrovertida conta que entrar neste Reality show é o seu maior sonho", explica a TVI.

Daniel Monteiro, 28 anos - Valongo

"Depois de concluir o 12º ano decidiu entrar na carreira militar, fez o curso de paraquedista e serviu Portugal em missões no Kosovo e na República Centro Africana. Sentiu que a sua vocação estava no serviço à pátria e aos mais desfavorecidos. Terminado o contrato com os paraquedistas optou pelo corpo de bombeiros para continuar a prestar serviço à comunidade. Manteve um namoro durante 9 anos e agora está solteiro. O Daniel vive com a mãe enquanto aguarda a abertura de um concurso para prosseguir com a sua carreira, o seu sonho é fazer parte de uma força de segurança. Diz que 'quer testar o psicológico' e está convencido que a experiência militar é um dos seus trunfos", conta a produção.

Hélder, 39 anos - Santa Maria da Feira

"Metrossexual assumido, o Hélder é viciado no solário e em exercício. Recentemente, ganhou o óscar de Sócio Mais Fit do ginásio que frequenta. Além das preocupações com o corpo, o concorrente destaca outros vícios: mulheres, motas e o Facebook. Revela que tem dificuldades em partilhar o seu espaço e que é perfeccionista, teimoso e pontual. Acredita que tem talento para representar e para a imitação de vozes. Quer participar no Big Brother para ganhar fama como comediante", revela o texto de apresentação.

Fábio, 25 anos - Boliqueime

"O seu maior sonho é ser milionário Assume três interesses em particular: raparigas, futebol e passear.

Garante que sempre que se vê ao espelho, diz a si próprio: 'és o homem mais bonito do mundo'! Quer entrar para ser famoso e afirma que será um concorrente único, porque ou será amado ou odiado", revela o canal. Na sua apresentação, Fábio confessou ainda que vê todos os dias um episódio da série "Inspector Max".

Noélia, 33 anos - Tavira

"A Noélia trabalha por conta própria, tem 2 supermercados: um em Estoi e outro em Tavira. Para além disso, acorda todos os dias às 4 da manhã para ir vender fruta na praça de Vila Real de Santo António. O único dia de descanso para a Noélia é ao domingo. Vive com o marido que trabalha consigo e uma cadela. Trabalhadora exigente, afirma que nos últimos anos apenas tirou 3 dias de férias e assegura que será difícil lidar com pessoas preguiçosas. Assume-se como sendo mandona", avança o canal.

Jéssica, 22 anos - Suíça

"Nasceu em Braga e nos primeiros anos foi criada pelos avós. Aos 9 anos de idade foi para a Suíça viver com a mãe. Teve uma adolescência complicada e aos 13 anos foi acolhida por uma família que considera adotiva. Começou a vender seguros com o seu pai 'adotivo' e aos 17 anos já era independente financeiramente. Atualmente é uma empresária de sucesso que adora comprar roupa de marca e frequentar os sítios da moda. Solteira, diz que costumam considerá-la de arrogante, no entanto, afirma que ninguém a deita abaixo. Assegura ser ambiciosa, determinada, desconfiada e impaciente", revela o texto de apresentação.

Pedro Alves, 25 anos - Penafiel

"O Pedro trabalha na área do imobiliário e é independente financeiramente desde os 19 anos. Faz vários trabalhos como modelo. Diz que gosta 'de tudo o que dá rentabilidade'. Atualmente está solteiro. Admite que adora a noite e as mulheres e que não percebe a homossexualidade. É federado em bilhar e já esteve ligado ao poker profissional. Considera-se um bom jogador", avança a produção.

Angélica, 27 anos - Aveiro

"Nasceu na Venezuela, onde estudou jornalismo e mais tarde psicologia. Trabalhou muitos anos no seu país como jornalista. A crise na Venezuela e a insegurança que se sentia fez com que viesse para Portugal. Considera-se extrovertida e muito comunicativa. Apresenta-se segura, destemida e tem preconceito com as pessoas que se conformam. Pretende inspirar os outros que lutam pelos seus sonhos e que tiveram a coragem de começar a vida do zero", revela o canal.

Pedro Soá, 44 anos - Montijo

"Foi gestor bancário na área de marketing e, de um dia para o outro, decidiu tornar-se empresário. Define-se como inteligente, estratega e cheio de ideias. Diz ser muito ambicioso e sem medo de nada. Assegura que tem um grande poder de argumentação e que nunca perde uma discussão. Diz que raramente pede desculpa e pondera muito tudo na sua vida, mas quando entra em alguma coisa não volta atrás", conta a produção.

Slávia, 32 anos - Cascais

"Nasceu em Angola e veio com os avós para Portugal com 1 ano. Passou a infância em Cascais e mais tarde decidiu ir para Luanda estudar. Foi lá que se formou em Direito pela Universidade Católica de Angola. Nove anos depois regressou a Portugal e foi viver para o Porto onde estudou design de moda e, a partir daí, trocou o direito pela moda estando, atualmente, a desenvolver um projeto de vestuário desportivo. Considera-se urbana, positiva e muito criativa", avança a TVI.