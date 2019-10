"Luz Vermelha" conta com Joaquim Monchique, Sofia Nicholson, Margarida Vila-Nova, Afonso Pimentel, João Baptista, Maria João Pinho, Dinarte Branco, Graciano Dias, Mariana Badan, Bruna Quintas, Sara Norte, Cecília Henriques, Renata Ferraz, Tati Pasquali, João Lagarto e Teresa Madruga no elenco principal.

Veja o trailer:

Em entrevista em Vila do Conde, onde apresentaram os primeiros dois episódios no âmbito do festival Curtas, André Santos explicou: “Escolhemos ‘décors’ que existem em todos os lados. A nossa ideia era deslocar isto. O que nos interessa, mais do que o caso das ‘Mães de Bragança’ é o drama individual de cada uma das pessoas envolvidas. Interessava-nos muito mais a trama humana do que o mediatismo e a ideia do que foi o caso de Bragança. A própria história em si, apesar de ser inspirada, tem outras ramificações”.

Marco Leão, interessado pelo facto de a ficção não ter "de respeitar nada do que existiu", sublinha: “Podia acontecer em qualquer sítio”.

Em 2003, um grupo de mulheres que ficou conhecido como “mães de Bragança” pôs a correr um abaixo-assinado pedindo às autoridades ajuda para “salvar” a cidade de “uma onda de loucura” provocada por imigrantes brasileiras alegadamente ligadas à prostituição.

Questionados sobre de que forma as lembranças que têm do caso contribuíram para o trabalho que fizeram em “Luz Vermelha”, André Santos e Marco Leão, de 35 anos, salientam que o que pensavam em 2003 não é o que pensam hoje.

“Tínhamos 20 anos quando isto aconteceu. A pessoa que eu era não é a pessoa que eu sou com 35. Sendo uma criança na altura, fiz o que muita gente fez, que foi rir-se de uma situação completamente caricata. À medida que cresces e começas a olhar para estas situações, vês uma série de variáveis à volta disto, vês um grupo de mulheres que crucificaram outras, porque lhes roubavam os maridos, mas isto é simplificar uma situação. O problema destas mulheres não eram as prostitutas, eram as relações que elas tinham em casa e tu se calhar com 20 anos não vias as coisas desta maneira. O que nós tentámos fazer foi tentar pôr todos no mesmo nível”, afirmou André Santos.

créditos: RTP1

Habituados a trabalhar em projetos de menor dimensão e sem experiência prévia em televisão, André Santos e Marco Leão reconhecem que enfrentaram vários desafios, desde trabalhar – pela primeira vez – com um argumento que não era da sua autoria à mudança brusca de ritmo de trabalho.