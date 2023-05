No episódio desta semana do Popcorner, conversamos Bel Powley e Liev Schreiber sobre a série "A Small Light", que já se encontra disponível no Disney+. Veja o vídeo.

Baseado numa história real, "A Small Light" ("Uma Pequena Luz", em Portugal) acompanha Miep Gies, uma jovem secretária que escondeu Anne Frank e família dos nazis na II Guerra Mundial. "Por quase dois anos, Miep e o marido, Jan, protegeram os Frank e outros. Enquanto isso, Miep conservou o emprego, manteve o casamento e assumiu mais responsabilidade do que alguém pode imaginar. 'Uma Pequena Luz' é a história menos conhecida de como uma comum secretária mostrou coragem extraordinária num dos momentos mais sombrios da história", resume o Disney+ Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram