"Milagre na Cela 7" conquistou os espectadores da Netflix com a sua história forte. Agora, há uma nova história a fazer chorar os subscritores do serviço de streaming - "Uma Vida à Sua Frente" estreou-se a 13 de novembro e conquistou ranking diário dos conteúdos mais populares da plataforma.

Em Portugal, o filme realizador pelo suíço Edoardo Ponti ocupa o primeiro lugar no top dos filmes mais vistos na Netflix. "Uma Vida à Sua Frente" tem estado ainda na liderança dos rankings de vários países. Nas redes sociais, os elogios também se têm multiplicado.

Descrito como "realista", "comovente" e "emotivo", o filme tem sido apresentado como "o novo 'Milagre na Cela 7'". "Uma Vida à Sua Frente" segue a história de Momo, um menino de 12 anos, e de Rosa, sobrevivente do Holocausto.

"Numa zona costeira de Itália, uma sobrevivente do Holocausto que toma conta de crianças (Sophia Loren) acolhe Momo, um menino de 12 anos que a havia assaltado. Antes sozinhos no mundo, os dois vão tornar-se protetores um do outro, criando uma família pouco convencional", resume a Netflix.

O filme, inspirado em "La Vie Devant Soi", marca o regresso de Sophia Loren à representação. "Ainda me são enviados muitos guiões, mas nenhum me interpelou como 'Uma Vida à sua Frente'. Foi por isso que não trabalhei durante quase dez anos", confessou a atriz italiana em entrevista ao New York Times.

O SAPO Mag já viu o filme e também o aprovou. Leia ainda outras reações: