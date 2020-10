A minissérie de oito episódios "The Flight Attendant" levanta voo no dia 26 de novembro na HBO Portugal. Protagonizada por Kaley Cuoco, o thriller é "uma história sobre como uma vida inteira pode mudar numa noite".

"Uma comissária de bordo (Kaley Cuoco) acorda no hotel errado, na cama errada, com um homem morto - e sem a menor ideia do que aconteceu. O thriller de humor negro é baseado no romance homónimo do autor bestseller do New York Times, Chris Bohjalian", explica o serviço de streaming.

"The Flight Attendant" é também protagonizada por Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews e Nolan Gerard Funk.

Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender e Sarah Schechter são os produtores executivos e Suzanne McCormack é a co-produtora executiva. Susanna Fogel realiza e produz os dois primeiros episódios.

Veja o trailer: