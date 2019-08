A cerimónia dos MTV Video Music Awards, que decorreu na madruga desta terça-feira, dia 27 de agosto, em Nova Jérsia, ficou marcada pelas vitórias de Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish. Mas, nas redes sociais, o momento que está a mercer mais destaque é protagonizado por John Travolta.

No momento da entrega do galardão de Melhor Vídeo do Ano a Taylor Swift, pelo vídeo de "You Need to Calm Down", o ator confundiu a cantora com uma drag queen e quase entregou o prémio a Jade Jolie, estrela de "RuPaul’s Drag Race".

O momento chegou rapidamente às redes sociais e tornou-se viral. No Twitter, os seguidores da drag queen lembram que Jade Jolie é conhecida pela sua imitação de Taylor Swift.

Veja o momento:

Nos Óscares de 2014, John Travolta também cometeu uma gaffe que se tornou viral. Durante a cerimónia dos Prémios da Academia, o ator teve de apresentar o número musical em que Idina Menzel cantou "Let It Go", o tema do filme "Frozen: O Reino do Gelo", que viria a ganhar o Óscar para Melhor Canção Original.

O momento gerou muita controvérsia e foi mote para paródias porque, em vez de apresentar Idina Menzel, John Travolta enganou-se a ler o nome e anunciou "Adele Dazeem".

Na cerimónia dos MTV VMAs, o ator recordou o momento e brincou com a gaffe de 2014.