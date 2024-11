Ruben Amorim estreou-se como treinador do Manchester United este domingo, dia 24 de novembro, num jogo contra o Ipswich Town, que conta como Ed Sheeran como acionista.

Durante uma entrevista do treinador português para a Sky Sports, o cantor britânico surpreendeu os jornalistas. "Acho que o Ruben não quer falar comigo", disse Ed Sheeran depois de interromper a emissão em direto.

"Não quero falar, não", respondeu, entre sorrisos, Ruben Amorim.

No campo do Ipswich Town, na 12.ª jornada da Liga inglesa, os ‘red devils’ acabaram por empatar (1-1) perante o agora antepenúltimo classificado da prova. O próximo jogo de Amorim será na quinta-feira, desta vez na Liga Europa, com estreia marcada em Old Trafford perante os noruegueses Bodo/Glimt.

Veja o vídeo: