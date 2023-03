Carolina Deslandes participou na emissão do passado domingo, dia 5 de março, de "Vale Tudo". No programa da SIC, a cantora participou nos vários desafios e protagonizou um dos momentos da noite.

Com César Mourão, a artista surpreendeu no segmento "Treme Treme". "Carolina Deslandes estreia-se no 'Vale Tudo' e já deixou marcas! A convidada especial desta noite participou no surpreendente jogo que faz ‘tremer’ o país inteiro", resume a produção do programa.

Carolina Deslandes e o humorista bateram um novo recorde no jogo: "A cantora fez duo com César Mourão e conseguiram um novo recorde. Carolina era a ‘noiva’ que contou a história de forma perfeita, para que o humorista adivinhasse as palavras em falta".

