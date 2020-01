A nova temporada de "Got Talent Portugal" estreou este domingo, dia 19 de janeiro, na RTP1. Vasco Sousa, de nove anos, foi um dos protagonistas da primeira fase de audições do concurso de talentos.

Na conversa com a apresentadora e os jurados, o jovem da Maia revelou que já queria participar há alguns anos no programa da RTP1. "Eu tinha um tumor à beira do pulmão, mas agora estou bem e faço tudo normal. Por causa deste susto eu não vim ao ‘Got Talent’, mas agora estou aqui", contou o concorrente.

Em comunicado, a produtora do programa lembra que "Vasco Sousa tem nove anos e que aos quatro começou a dançar". "O seu género preferido é Hip Hop e considera-se fanático por Bruno Mars. Já fez vários espetáculos de Natal. Tem o sonho de ser professor de dança. Diz que no 'Got Talent', quando começar a dançar, vão todos dizer 'wow'. Se ganhar a competição, Vasco diz que ajudava os pais a terem mais férias porque eles trabalham muito e não descansam", avança a produtora.

No final da atuação, os jurados e o público aplaudiram o jovem. "Sinto que hoje vi uma estrela a nascer aqui. Tu demoliste o CCB", sublinhou Pedro Tochas.

Veja aqui a atuação.