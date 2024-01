A segunda ronda de atuações da nova edição do "Got Talent Portugal" foi para o ar este domingo, dia 21 de janeiro.

No programa de talentos da RTP1, o Samurai de Gramido, de 65 anos, foi um dos destaques e surpreendeu Manuel Moura dos Santos, Inês Aires Pereira, Rui Massena e Filomena Cautela.

"Estou de queixo caído mesmo. Eu gostava era de ver a sua mulher", frisou a atriz e jurada do "Got Talent Portugal". "Você é uma inspiração. Com 65 anos, quem me dera", acrescentou Filomena Cautela.

Depois da conversa com os jurados, o concorrente conquistou passagem à próxima fase do programa.

"Samurai de Gramido provou que a idade é apenas um número! 65 anos e uma força gigante", resume a produção do programa.

Veja aqui o vídeo.