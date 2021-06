Vasco Palmeirim foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 3 de junho, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, o apresentador foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a sentar-se na cadeira da rubrica "Pressão no Ar".

"Já te aconteceu apetecer-te gritar 'ai que burro' a um concorrente do 'Joker'?", perguntou a apresentadora do talk show da RTP1. "Já. Foi contigo [Inês Lopes Gonçalves]", brincou Vasco Palmeirim.

Na rubrica do "5 para a meia-noite", o apresentador revelou ainda que tem uma boa relação com Catarina Furtado. "Nunca tive um arrufo com a Catarina Furtado", sublinhou.

Veja o vídeo.