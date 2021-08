A partir de segunda-feira, dia 30 de agosto, "Joker" volta às noites da RTP1. "O concurso mais divertido da televisão portuguesa está de volta e, com ele, também Vasco Palmeirim", confirmou o canal em comunicado.

Além da edição com adultos, o concurso vai desafiar as crianças. "Vamos continuar a acompanhar e a pôr à prova os conhecimentos dos mais velhos, mas também desafiamos os mais pequenos com novos programas no 'Joker Kids'", revelou a RTP1.

"'Joker' tem o poder especial de juntar em frente à televisão toda a família e vai trazer-nos de segunda a sexta-feira novos concorrentes com o objetivo de alcançar o prémio máximo. Noites de alegria, humor e boa-disposição no único concurso que dá 75 mil euros", lembra o canal.