"Rebelde" é uma nova versão da popular telenovela juvenil mexicana que inspirou dramas adolescentes na Argentina e no México no início do milénio.

A Netflix volta a piscar o olho aos jovens, nomeadamente aos fãs de "Elite", com "Rebelde". A nova versão da popular telenovela para jovens adultos estreia-se a 5 de janeiro no serviço de streaming e promete dar que falar nas próximas semanas. Realizada por Santiago Limón e Yibran Asaud, a história de "Rebelde" decorre nos corredores da Elite Way School com uma nova geração de estudantes, enredos e personagens, além das caras conhecidas que os fãs de longa data vão reconhecer. "A EWS dá-vos as boas-vindas. Neste prestigiado colégio interno, o duro caminho até ao estrelato é reservado aos mais fortes", frisa a Netflix. Ao longo de oito episódios, a série segue um grupo de alunos que dá o seu melhor para vencer a Batalha das Bandas da EWS, um concurso crucial para alcançar o êxito no início da carreira musical. "Pelo caminho, o amor e a amizade florescem entre os membros do grupo, enquanto uma misteriosa sociedade secreta tenta sabotar-lhes os sonhos de se tornarem as próximas grandes estrelas da música", adianta o serviço de streaming.