A Amazon Studios está a produzir e vai transmitir uma versão televisiva de "Sei o que Fizeste no Verão Passado", filme realizado por Jim Gillespie em 1997. Em comunicado, Jason Clodfelter, presidente da Sony TV, e Albert Cheng, chefe da divisão de TV da Amazon, confirmaram que Sara Goodman ("Preacher") será a responsável pelo guião da adaptação.

O filme, baseado de forma muito livre num livro de suspense de Lois Duncan editado em 1973, contava a história de um grupo de jovens que sofre um acidente e comete o erro de atirar um corpo para o mar que depois regressa à procura de muito mais do que um pedido de desculpas.

A longa-metragem do final dos anos 1990 foi protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillipe.

"Sei o que Fizeste no Verão Passado" foi um surpreendente sucesso comercial que deu origem a uma sequela logo no ano seguinte com alguns dos sobreviventes, "Ainda Sei o que Fizeste no Verão Passado", menos bem sucedida, e ainda um terceiro capítulo, feito em 2006, sem nenhum dos atores dos filmes anteriores.