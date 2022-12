A história de Cristina Rodríguez, conhecida como La Veneno, vai continuar a ser contada no pequeno ecrã. Na semana passada, a plataforma espanhola ATRESplayer PREMIUM confirmou que que vai avançar com uma sequela da série "Veneno".

A continuação da primeira temporada da série sobre a vida e morte de um dos maiores ícones LGBTQ+ vai chamar-se "Vestidas de Azul" e as gravações já arrancaram.

A sequela vai decorrer dois anos depois da morte de La Veneno (Cristina Ortíz), a primeira transexual a fazer sucesso na televisão nos anos 1990. Os episódios vão acompanhar Valéria, personagem interpretada por Lola Rodríguez, que encontra uma cassete com um documentário sobre seis transexuais.

Em Portugal, "Veneno" pode ser vista na HBO Max. Além de ter conquistado os espectadores, a produção tem sido elogiada pela crítica internacional. A The New Yorker frisou que "Veneno" é a "segunda melhor série do ano", enquanto a revista Time defende que a série "marca um passo importante na representação trans" no pequeno ecrã.

Leia algumas das reações:

A série centra-se na vida e morte de um dos maiores ícones LGBTQ+ de Espanha, La Veneno (Cristina Ortíz), a primeira transexual a fazer sucesso na televisão nos anos 1990. "Foi a primeira cara trans para milhões de espectadores", frisa o El País.

A série é inspirada em "¡Digo! Ni p*** ni santa", livro de memórias de La Veneno escrito pela jornalista Valeria Vegas, também uma das melhores amigas da protagonista e membro da equipa de guionistas.

Veja o trailer:

"Minissérie sobre uma famosa e polémica transexual dos anos 90, conhecida como 'La Veneno'. Inspirada nas memórias oficiais de Cristina Ortiz, La Veneno, que contam a história da realidade LGTBI na Espanha dos anos 60, até aos dias atuais. Quando a autora Valeria era pequena, nunca entendeu o porquê de as pessoas a chamarem por um nome que não era o seu. O mesmo aconteceu com Cristina, na época erroneamente chamada de 'Joselito', que teve de sobreviver a uma infância violenta e cruel nos anos 60", explica a HBO Portugal em comunicado.

"Duas mulheres que nasceram em épocas muito diferentes, mas que, por acaso ou por destino, acabam juntas para sempre, quando Valeria, uma estudante de jornalismo, decide escrever um livro sobre a vida da icónica Cristina, La Veneno. Adorada pelo seu carisma e pela sua maneira livre e divertida de se expressar, La Veneno alcançou popularidade graças às suas participações na televisão nos anos 90. No entanto, a sua vida e principalmente a sua morte permanecem um enigma", acrescenta o serviço de streaming.