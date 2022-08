"Com o MEO, o futebol é mais interativo, emocionante e holístico, com jogos em simultâneo, replay dos melhores momentos, resultados em direto, dentro e fora de casa e de acordo com os desejos dos adeptos do futebol em Portugal. Assim, os clientes MEO vão beneficiar de uma experiência de entretenimento pautada pela personalização e qualidade", destaca a operadora em comunicado.

A partir de agora, os espectadores podem acompanhar seis emissões desportivas em simultâneo, no mesmo ecrã de TV, com o áudio da emissão selecionada. Além disso, é possível o acesso rápido até 10 canais, "permitindo ver em fullscreen o canal que pretende e sem perder a visão em conjunto de todos os jogos em simultâneo".

Através do Replay, e em simultâneo com a transmissão em direto dos jogos de futebol, os clientes podem aceder a uma linha temporal com os momentos mais relevantes assinalados em tempo real- como golos, lances perigosos, entre outros conteúdos -numa experiência única de navegação interativa sobre conteúdo em direto - e têm a possibilidade de ver alguns jogos com o som ambiente do estádio (sem comentários), ou com os comentários de jogos internacionais na língua original. ▪

Os espectadores podem fazer o acompanhamento dos resultados em direto dos jogos de futebol em curso, através da app MEO GO, "permitindo aos seus clientes seguir a cada momento as suas equipas e jogos favoritos

Os clientes têm também a possibilidade de subscrição imediata de canais premium em mobilidade, através da app MEO GO, permitindo o acesso imediato, fora de casa, aos conteúdos mais apelativos.

"Estas funcionalidades serão progressivamente disponibilizadas aos clientes MEO ADSL e Fibra com MEOBox e clientes com MEO na Android TV e na Apple TV. As funcionalidades MEO GO encontram-se desde já disponíveis para todos os clientes deste serviço", sublinha o comunicado.