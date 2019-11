De acordo com o serviço de streaming, o documentário "revela o homem por detrás do ícone e a criação de uma das marcas de maior sucesso na história do mundo da moda. 'Very Ralph' é realizado e produzido pela premiada documentarista Susan Lacy", explica a HBO Portugal em comunicado.

"Com uma estranha capacidade de transformar os sonhos em realidade, Ralph Lauren construiu uma empresa milionária, uma potência global com a qual nem ele imaginava, tornando-se uma personificação viva do otimismo e do sonho americano. Durante mais de 50 anos, comemorou a iconografia da América e definiu o estilo americano, traduzindo a sua visão e inspiração numa das marcas mais reconhecidas no mundo", acrescenta o serviço de streaming.

Veja o teaser: