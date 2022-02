"Alex Rider", cuja segunda temporada chegou recentemente ao AXN, ganhou a partir desta semana uma "escape room" desenvolvida pelo canal em parceria com a Mission to Escape.

O espaço pode ser visitado no primeiro piso do LoureShopping e promete uma experiência 360º dedicada ao jovem agente britânico do MI6, propondo uma viagem entre a primeira e a segunda temporada da série.

"Um dos nossos objetivos tem sido a tentativa de criar experiências imersivas. A lógica é conseguirmos ter aqui uma parceria que nos permita ter um espaço em que, ao longo do tempo, vamos poder trazer outros conteúdos para esta experiência com o público", assinalou ao SAPO Mag Marta Trigoso, marketing manager do AXN, durante a inauguração, na passada quinta-feira.

A cantora Bárbara Bandeira e o radialista Conguito foram dos primeiros a visitar o espaço de aproximadamente 80 metros quadrados "cheios de mistérios e armadilhas que vão entreter todos, durante uma hora, dos oito aos oitenta anos", avança o canal em comunicado.